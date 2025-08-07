В США назвали причину сближения союзников Вашингтона с Москвой и Пекином

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Тарифная политика Трампа отталкивает союзников США

Резкая тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа отталкивает от Вашингтона союзников в сторону Москвы и Пекина. Таким мнением с РИА Новости поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«В апреле Трамп говорил, что страны [из-за введенных им пошлин] выстраиваются в очередь, чтобы "целовать его в зад". Что же, очередь оказалась довольно короткой», — заявил собеседник агентства.

Джонсон, ссылаясь на источники, рассказал, что от США уже готова отвернуться Южная Корея. По его словам, республика видит в Китае более надежного торгового партнера. Аналитик отметил, что решения Трампа «побуждают больше людей заявлять, что нужно дистанцироваться от Соединенных Штатов и лучше быть с Россией и с Китаем».

Ранее власти США заявили, что оставляют за собой право распространить таможенные тарифы, введенные в отношении индийских товаров, на продукцию из всех стран, которые продолжают закупать сырье из РФ вопреки предостережениям Трампа. По задумке Вашингтона, подобные заградительные меры помогут сократить поступления в бюджет России от продажи энергоресурсов и заставят Москву подписать мирное соглашение по Украине, уточняется в заявлении.

В отношении Индии власти США ввели дополнительные импортные пошлины в размере 25 процентов от таможенной стоимости продукции, поступающей на американский рынок.