Бывшая «дочка» Xerox в России начала выпускать собственные принтеры

Созданная на базе дочерней фирмы Xerox в РФ «Техноэволаб» выпустит свои принтеры

Созданная на базе дочерней фирмы Xerox компания «Техноэволаб» стала выпускать свою печатную технику под собственным брендом. О разработках рассказал РБК совладелец этой компании Антон Бородихин.

Компания выпустит принтер и многофункциональное устройство (МФУ) для частного использования и малого бизнеса. Производиться они будут на зарубежной фабрике — первые контейнеры с ними поступят в страну в начале сентября. Продавать их планируют в торговых сетях и на маркетплейсах.

«Не собираемся на этом этапе объявлять нашу технику российской, но в ее разработку мы вложили достаточно много времени и серьезные усилия. Мы виртуально сконструировали устройства, которые по нашему заказу производят наши партнеры. Причем конструировали, исходя из очень четкого понимания, что сейчас требуется нашему рынку, заказчикам, и того, что им категорически не нужно. Этого нет у иностранных производителей», — пояснил Бородихин.

В дальнейшем компания может запустить собственное производство в России. Однако более вероятным Бородихин считает сотрудничество с действующими производителями компьютеров, серверов и другой продукции на принципах совместного предприятия, партнерского соглашения или дистрибуции. Возможен даже вариант экспорта российских принтеров и МФУ, добавил он.

Американская корпорация прекратила поставки печатающих и цифровых копировальных устройств в марте 2022 года на фоне международных санкций. По словам главного финансового директора компании Ксавье Хейсса, юрлицо и представительство Xerox в России не приносили значительных доходов головному офису.

В начале октября 2023 года Xerox продал бизнес в России местному топ-менеджменту и завершил уход с рынка. После этого «Ксерокс (СНГ)» переименовали в «Техноэволаб» 20 октября.