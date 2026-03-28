Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:44, 28 марта 2026Спорт

Американский фигурист с русскими корнями Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира. Трансляция велась на сайте Okko.

Спортсмен по итогам двух программ набрал 329,40 балла (111,29 за короткую программу + 218,11 за произвольную). Второе место занял японец Юма Кагияма, заработавший 306,67 балла. Бронзовую медаль завоевал еще один японец Сюн Сато, на счету которого 288,54 балла.

Малинин, считавшийся фаворитом Олимпиады-2026, стал лишь восьмым по сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok