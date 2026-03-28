Американский фигурист с русскими корнями Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира.

Спортсмен по итогам двух программ набрал 329,40 балла (111,29 за короткую программу + 218,11 за произвольную). Второе место занял японец Юма Кагияма, заработавший 306,67 балла. Бронзовую медаль завоевал еще один японец Сюн Сато, на счету которого 288,54 балла.

Малинин, считавшийся фаворитом Олимпиады-2026, стал лишь восьмым по сумме короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.