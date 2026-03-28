НЛО упал в Польше

Недалеко от Минска Мазовецкого в Польше упал неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

По информации агентства, летательный аппарат рухнул в лесу на востоке страны в районе поселка Рудник.

Утверждается, что летающий объект мог перевозить некий груз. На место происшествия выехали полиция и саперы.

Ранее сообщалось, что зону специальной военной операции захотели расширить за счет территории стран НАТО. Реализовать эту идею предложил российский военблогер Михаил Звинчук в ответ на пролет украинских беспилотников над территорией стран Балтии.