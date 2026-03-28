Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за «утреннюю славу» на заборе

Адвокат Слезкина: Выращивание вьюнка может грозить россиянам штрафом

Украшение забора растением «утренняя слава», также известным как вьюнок, может грозить россиянам штрафом. О том, почему жителям страны пригрозили наказанием за это насаждение, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина рассказала ТАСС.

По сообщению представителя Адвокатской палаты города Москвы, выращивание значительного количества ипомеи трехцветной в России может даже повлечь уголовную ответственность, так как декоративная лиана с 2024 года включена в перечень видов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и подлежит контролю в РФ.

Адвокат добавила, что ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие по истреблению этого сорняка. В список запрещенных растений внесены также голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная. При этом ни один вид мяты, в том числе полевая, не включены в контролируемый правоохранительными органами перечень.

Ранее россиянам пригрозили наказанием за неправильные растения на даче. Ответственность наступает даже в том случае, если владелец участка не знал, что на его территории растут запрещенные виды и сам их не высаживал.