AD: Украина приняла основной удар войны на Ближнем Востоке

Из-за роста цен на топливо и ограничения поставок оружия Украина приняла основной удар войны на Ближнем Востоке. Об этом заявила газета L'AntiDiplomatico.

«Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия», — говорится в публикации.

В издании также описали положение Киева словами «свинцовое небо сменили грозовые тучи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США продолжили поставки ракет Patriot Украине, несмотря на конфликт с Ираном. При этом он отметил, что Киев получает не так много Patriot, как ему нужно.