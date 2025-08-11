Спорт
14:25, 11 августа 2025Спорт

Бывший футболист сборной Франции призвал ПСЖ продать Сафонова

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес призвал ПСЖ продать Матвея Сафонова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Робер Пирес призвал парижский ПСЖ продать российского вратаря Матвея Сафонова. Он высказался в интервью каналу Carre в YouTube.

По его словам, основному голкиперу парижан Джанлуиджи Доннаруме нужен более сильный конкурент. «Чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться еще сильнее», — заявил Пирес.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались видеть Сафонова первым вратарем. Россиянину предложили рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если он рассчитывает на постоянную игровую практику.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

