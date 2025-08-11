Бывший футболист сборной Франции призвал ПСЖ продать Сафонова

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес призвал ПСЖ продать Матвея Сафонова

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Робер Пирес призвал парижский ПСЖ продать российского вратаря Матвея Сафонова. Он высказался в интервью каналу Carre в YouTube.

По его словам, основному голкиперу парижан Джанлуиджи Доннаруме нужен более сильный конкурент. «Чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться еще сильнее», — заявил Пирес.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались видеть Сафонова первым вратарем. Россиянину предложили рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если он рассчитывает на постоянную игровую практику.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.