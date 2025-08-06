В ПСЖ отказались видеть Сафонова первым вратарем

Sport24: ПСЖ не видит Сафонова первым вратарем, его готовы продать

В «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) отказались видеть россиянина Матвея Сафонова первым вратарем. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника издания, если Сафонов хочет остаться, то будет бороться только за статус второго номера. «ПСЖ дал Сафонову понять: если он хочет постоянную игровую практику — может рассмотреть вариант с отъездом. Обсуждается как аренда на сезон, так и полноценный трансфер, в том числе в клубы Лиги 1», — отметил он.

В начале июня Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года. В составе клуба он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.