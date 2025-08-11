Бывший СССР
Влияние конфликта России и Азербайджана на Армению объяснили

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Конфликт России с Азербайджаном вряд ли укрепит российско-армянские отношения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Это влияние неоднозначное. Формальное ухудшение диалога с Азербайджаном могло бы создать условия для сближения России и Армении, но подобный инерционный механизм больше не работает на Южном Кавказе», — подчеркнула она.

По мнению политолога, Армения активно усиливает сотрудничество с Францией, Ираном и Индией, а также развивает связи с Европейским союзом. Кроме того, Ереван обвиняет Москву в пассивности во время конфликта в Нагорном Карабахе и в связи с этим утрате гарантий безопасности.

Евгения Горюшина также спрогнозировала будущее российско-азербайджанских отношений. Последние конфликты, по ее словам, не привели к окончательному разрыву связей между двумя странами.

