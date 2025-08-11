Бывший СССР
Спрогнозировано будущее отношений России и Азербайджана

Политолог Горюшина: Отношения России и Азербайджана переходят к новой фазе
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Отношения России и Азербайджана после череды конфликтов переходят лишь к новой фазе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Это переход к новой фазе отношений (...). На новом этапе сторонам лишь придется с большим вниманием относиться к стратегическим интересам друг друга», — заметила она.

При этом, по словам политолога, об окончательном разрыве российско-азербайджанских отношений на данный момент речи не идет. В то же время она подчеркнула, что интересы двух стран все чаще расходятся, поэтому России придется проявить больше хитрости и мудрости при выстраивании политики на Южном Кавказе в целом.

Ранее стало известно об участии Вооруженных сил Азербайджана в учениях НАТО. Они проводились на территории Грузии и Турции.

