Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 11 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог нашла парадокс в отношениях России и Грузии

Политолог Горюшина: Перспективы восстановления отношений России и Грузии неясны
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Перспективы восстановления дипломатических отношений России и Грузии на данный момент неясны, несмотря на укрепление экономических связей двух стран. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Несмотря на интенсивные гуманитарные и экономические связи, перспективы восстановления официальных дипломатических отношений крайне неопределенные», — указала она.

По мнению политолога, в российско-грузинских отношениях существует парадокс: товарооборот между странами продолжает расти, Грузию посещает огромное количество туристов из России, однако это не приводит к нормализации официальных контактов. Главным препятствием этому эксперт назвала статус Абхазии и Южной Осетии — регионов, которые Москва признает как независимые государства, а Тбилиси считает своей временно оккупированной территорией.

Ранее Евгения Горюшина объяснила влияние конфликта России и Азербайджана на российско-армянские отношения. По ее словам, противоречия Москвы с Баку не приводят к укреплению связей с Ереваном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости