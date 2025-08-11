Роль Турции на Южном Кавказе раскрыли

Политолог Горюшина: Турция станет одним из ключевых факторов на Южном Кавказе

Турция становится одним из ключевых факторов на Южном Кавказе и начинает играть многоплановую роль в регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«Турецкое влияние ощущается в военной кооперации, трансграничных инфраструктурных проектах и продвижении тюркской идентичности», — прокомментировала она.

Важным фактором в усилении позиций Турции в регионе стала вторая карабахская война 2020 года, указала политолог. Конфликт позволил укрепить турецко-азербайджанский стратегический союз, что стало поворотным моментом в региональной расстановке сил. Кроме того, в сотрудничестве двух стран важную роль играет проект Зангезурского коридора, который мог бы связать Азербайджан с Турцией.

Евгения Горюшина также нашла парадокс в нынешних российско-грузинских отношениях. Тесные экономические отношения двух стран не приводят к нормализации дипломатических контактов.