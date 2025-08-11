Бывший СССР
Раскрыта цель политики Трампа в Закавказье

Политолог Горюшина: Трамп хочет использовать Закавказье в геополитической игре
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет использовать Закавказье как инструмент в геополитической игре. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Евгения Горюшина.

«США при Трампе могут использовать Южный Кавказ как инструмент в более широкой геополитической игре — прежде всего против Китая, Ирана и России», — отметила она.

По мнению политолога, подобная политика может вызвать тревогу в России, ведь любые американские инициативы на Южном Кавказе воспринимаются как попытка ее вытеснения из региона. Вместе с тем на данный момент Закавказье еще не занимает приоритетного места в повестке администрации Трампа, добавила эксперт.

Евгения Горюшина ранее раскрыла роль Турции на Южном Кавказе. По ее мнению, Анкара становится одним из ключевых факторов в регионе.

    Обсудить
