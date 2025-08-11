Путешествия
Диарея пассажирки вынудила экипаж посадить самолет и отменить рейс

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: David De Haro / Globallookpress.com

У пассажирки иностранной авиакомпании случился приступ диареи, из-за которого пилотам пришлось посадить самолет и отменить рейс. Об этом она рассказала в TikTok, на видео обратила внимание газета New York Post (NYP).

Инцидент произошел в начале июля, когда няня и начинающая актриса Меган Райнерцен возвращалась из Португалии (Лиссабон) в США (Индианополис). Американка призналась, что диарея была вызвана пищевым отравлением. По словам Райнерцен, причиной мог быть недожаренный бургер, который она съела накануне полета.

«Рейс в Индианополис отменили из-за меня одной. Если это событие негативно повлияло на вашу жизнь, мне очень жаль», — принесла свои извинения американка.

Ранее сообщалось о недомогании у нескольких пассажиров и членов экипажа рейса из Лондона в Мумбаи. В разное время в течение полета у них начались головокружение и тошнота.

    Все новости