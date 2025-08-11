Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

Эксперт по недвижимости Цыганов: Лизинг поможет обеспечить граждан жильем

Решить проблему с жильем в России удастся, внедрив социальную аренду, а также лизинг. Об этом заявил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Цыганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, в стране должны быть иные механизмы, помогающие решить квартирный вопрос, а не только покупка жилья. При том, подчеркнул эксперт, они должны распространяться не только на малоимущих, но и на граждан со средним достатком.

«Это и социальный найм для тех людей, которые не могут себе позволить купить недвижимость, и социальная аренда для тех, кто хочет жить в каком-то городе, пока есть трудовой контракт или необходимость учиться, и лизинг недвижимости. (...) Должно быть решение, которое годится для всех и каждого», — заключил Цыганов.

Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предложил переселить россиян, которые не имеют возможности взять ипотеку, в доходные дома.