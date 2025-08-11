Эксперт Фельдман: Если США прекратят поставки, ВСУ останутся без боеприпасов

В случае, если Вашингтон прекратит поставки оружия Киеву, Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без боеприпасов. Наступления снарядного голода в украинских войсках предсказал в беседе с «Известиями» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«На США приходится около 40 процентов от всего объема западной помощи Украине. Позиция американского лидера Дональда Трампа предельно ясна: американские налогоплательщики больше не хотят содержать [Киев]», — заявил эксперт.

Он добавил, что Брюссель может наладить закупку определенного объема снарядов из США, но возможности европейцев весьма ограничены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился реальный шанс достичь мира. При этом, по его словам, Киев «видит опасность» в любых решениях, которые могут быть приняты без участия Украины и стран Европы.

