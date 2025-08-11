Эксперт рассказал об оборонительных действиях ВСУ в Константиновке

Киселев: ВСУ выгоняют население из домов в Константиновке

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгоняют жителей Константиновки из домов для создания линии обороны. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В данный момент они центр города также перекапывают, (...) укрупняют его, выгоняют местное население из домов. Тех, которые будут отказываться выходить из многоэтажек, будут минировать», — рассказал Кисилев.

По его словам, подобные действия ВСУ совершали также в Артемовске, Соледаре и Часовом Яре.

Ранее Вооруженные силы России поразили мост у Константиновки. Военный блогер Борис Рожин написал, что «проба пера» прошла успешно, и другие мосты в радиусе поражения универсального модуля планирования и коррекции «резко напряглись».