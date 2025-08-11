Еще одна страна решила признать Палестину

Премьер-министр Альбанезе: Австралия официально признает государство Палестина

Австралия официально признает государство Палестина. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, передает Politico.

«Урегулирование на основе принципа создания двух государств — это лучшая надежда человечества на то, чтобы сломать порочный круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Газе», — сказал он.

Альбанезе подчеркнул, что решение Австралии о признании палестинского государства будет официально объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Он также раскритиковал план проведения новой широкомасштабной военной операции в секторе Газа, объявленный накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено.