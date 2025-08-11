Microsoft раскрыла судьбу браузеров в устаревшей Windows 10

Microsoft будет поддерживать браузер Edge в Windows 10 до октября 2028 года

Корпорация Microsoft объяснила, когда завершится поддержка браузера Edge в Windows 10. На это обратило внимание издание Neowin.

Операционная система (ОС) Windows 10 прекратит получать бесплатные обновления 14 октября 2025 года. Разработчик ОС заявил, что поддержка Edge — встроенного в Windows браузера — между тем будет продолжена. В компании раскрыли судьбу фирменного браузера: он будет получать обновления еще как минимум три года.

Microsoft обязалась поддерживать Edge и WebView2 — движок, отвечающий за отображение веб-контента в приложениях — до октября 2028 года. Ожидается, что в те же сроки американская корпорация закроет программу платных обновлений для Windows 10 (ESU). Вместе с тем в компании пояснили, что обновления для Edge будут приходить бесплатно всем без исключения пользователям.

Журналисты Neowin предположили, что Windows 10, несмотря на растущую популярность Windows 11, «еще долго будет с нами». Они напомнили, что в начале августа корпорация Nvidia пообещала поддерживать геймеров с Windows 10 до октября 2026 года.

Ранее в США подали в суд против корпорации Microsoft, обвинив ее в принуждении пользователей покупать новые компьютеры. В иске говорится, что IT-гигант ставит под угрозу безопасность даже тех потребителей, которые вообще не пользуются продуктами компании.