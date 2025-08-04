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07:31, 4 августа 2025Наука и техника

В Nvidia разъяснили поддержку устаревшей Windows 10

Nvidia будет поддерживать геймеров с Windows 10 до октября 2026-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Nvidia будет поддерживать компьютеры с устаревшей операционной системой (ОС) Windows 10 как минимум до октября 2026 года. Об этом сообщается в блоге компании.

В октябре Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10. В этой связи в Nvidia выступили с разъяснениями относительно поддержки компанией фирменных видеокарт, работающих с компьютерами под управлением Windows 10.

В Nvidia отметили, что фирменные видеокарты будут получать обновления до октября 2026-го — в течение года после того, как Microsoft прекратит поддержку Windows 10. Представители IT-гиганта объяснили, что таким образом хотят помочь геймерам и дальше получать обновления и патчи безопасности.

При этом апдейты для видеокарт поколений Volta, Pascal и Maxwell будет выходить реже — раз в квартал. Однако обновления безопасности будут выпускать до 2028 года. В Nvidia подытожили, что такой уровень поддержки «намного превышает отраслевые стандарты».

По данным игровой платформы Steam, 36 процентов геймеров продолжают пользоваться Windows 10. Доля актуальной ОС Windows 11 в июне приблизилась к 60 процентам.

В начале июля представители организации «Группы исследования общественных интересов» (PIRG) призвали Microsoft без условий продлить поддержку Windows 10.

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