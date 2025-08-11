Силовые структуры
ФСБ раскрыла подробности подготовки подрыва российских военных пенсионерками

Одну из бомб для убийства военных ВС РФ пенсионерками замаскировали под шахматы
Екатерина Кашурникова
Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Одну из бомб для подрыва российских военных пенсионерками замаскировали под набор шахмат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Бомба была замаскирована под шахматную доску, которую планировали подарить военному. Во время раскрытия подарка, произошел бы взрыв. Задача еще одной пенсионерки была проверить, сработало ли устройство.

Сначала путем мошеннических схем у пяти россиянок похитили денежные средства, в том числе вынудили продать жилье. Затем представители украинских спецслужб притворились сотрудниками российских правоохранительных органов и пообещали помочь вернуть сбережения. Находясь под психологическим давлением, женщины привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военных, хранению изъятых из тайников бомб, а также для непосредственного подрыва целей украинских спецслужб.

