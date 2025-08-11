Силовые структуры
08:43, 11 августа 2025

ФСБ показала видео с признанием пытавшихся подорвать военных ВС России пенсионерок

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с признанием пенсионерок, которые под влиянием украинских спецслужб пытались организовать теракты с подрывом военных ВС РФ. Материалы опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

В одном из видео показано, что одно из самодельных взрывных устройств (СВУ) замаскировали под шахматный набор для последующей передачи военнослужащим.

Сначала путем мошеннических схем у пяти россиянок похитили денежные средства, в том числе вынудили продать жилье. Затем представители украинских спецслужб притворились сотрудниками российских правоохранительных органов и пообещали помочь вернуть сбережения. Находясь под психологическим давлением, женщины привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военных, хранению изъятых из тайников бомб, а также для непосредственного подрыва целей украинских спецслужб.

Ранее ФСБ обратилась за помощью к родственникам пенсионеров с просьбой защитить их от вовлечения в терроризм. В ведомстве напомнили, что силовики не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры.

