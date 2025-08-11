Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Об этом сообщает Time of Israel.
По словам Тунберг, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов. «4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!» — заявила активистка.
9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что обязал ЦАХАЛ показать Грете Тунберг и задержанным с ней на судне соратников кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.