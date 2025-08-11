Мир
Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до Газы
Анжелика Бережная
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Об этом сообщает Time of Israel.

По словам Тунберг, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов. «4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов. Мы также мобилизуем более 44 стран на одновременные демонстрации и акции, чтобы положить конец соучастию в знак солидарности с палестинским народом!» — заявила активистка.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту. По словам команды корабля, они называют себя «флотилией свободы», которая отправлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что обязал ЦАХАЛ показать Грете Тунберг и задержанным с ней на судне соратников кадры нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

