17:50, 11 августа 2025Экономика

Продажи подержанных грузовиков в России упали

«Автостат»: Продажи подержанных грузовиков в РФ за полгода упали на 5 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия продажи подержанных грузовиков в России упали на пять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 98 тысяч машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Почти четверть рынка приходятся на автомобили «КамАЗ» (24,2 тысячи), далее следуют модели ГАЗ (8,5 тысячи) и белорусского МАЗ (6,1 тысячи). Также в первой пятерке производителей присутствуют шведский Volvo и немецкий MAN. В разрезе моделей лидируют «КамАЗ 65115», Volvo FH и «КамАЗ 43118».

Падение продаж оказалось в десять раз меньше, чем на первичном рынке. По данным Минпромторга, с января по июль продажи новых грузовиков в России составили 31,4 тысячи единиц, что на 55 процентов меньше, чем годом ранее. Этот сегмент продемонстрировал гораздо более слабый результат, чем легковые или легкие коммерческие автомобили.

Эксперты называют причинами сложившихся негативных тенденций высокую ключевую ставку Центробанка, усложняющую получение средств на автомобили в коммерческих банках, а также общее замедление экономики, которое снижает спрос на грузовики и, соответственно, делает вложения в них менее выгодными.

На этом фоне многие отечественные автомобильные заводы объявили о переходе на четырехдневный режим работы. В частности, о таком решении сообщили КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ.

    Все новости