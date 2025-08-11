Мир
16:16, 11 августа 2025Мир

Индия заинтересовалась российскими истребителями

Индия планирует купить российские истребители Су-57 и американские F-35
Виктория Кондратьева
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Индия планирует закупить для своих Военно-воздушных сил российские истребители Су-57 и американские F-35. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Times of India.

«Но официальные переговоры ни с Россией, ни с США пока не начались», — пояснил изданию высокопоставленный источник, пожелавший сохранить анонимность.

По данным газеты, Нью-Дели рассматривает экспорт боевых машин до 2035 года, когда должен быть разработан индийский многоцелевой истребитель пятого поколения AMCA.

Ранее западный журнал The Military Watch Magazine написал, что российский Су-35 играет ведущую роль в воздушных кампаниях специальной военной операции (СВО).

