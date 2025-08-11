Ценности
Ценности

Известная актриса показала крупным планом грудь в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hjgflanagan

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя звезда «Холби Сити» предстала перед камерой в зеленом корсете, на котором отсутствовали бретели. При этом он был оформлен частично оголяющим грудь V-образным вырезом и сияющими стразами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость дополнила образ макияжем в розовых тонах и уложила волосы в локоны.

Поклонники, в свою очередь, обсудили внешний вид Флэнаган в комментариях. «Ты прекрасна, но это платье тебе не подходит», «Ты всегда одета только наполовину», «Ты точно знаешь, как вызвать у человека инсульт», «Перестань искать внимание», «Лично мне все нравится», — высказывались пользователи сети.

В июле Хелен Флэнаган показала фигуру в прозрачном нижнем белье.

