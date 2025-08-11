Россия
Кадыров поделился своим представлением об успехе

Кадыров: Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своим представлением об успехе. В Telegram-канале он рассказал, что успешный человек идет своим путем и поэтапно воплощает в жизнь свои планы.

«Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям», — также подчеркнул глава республики.

Кроме того, Кадыров разместил видео, в котором голос за кадром описывает четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.

