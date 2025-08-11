«Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

Лушников: Мощностей для выполнения заказа МО по АК-12К и РПЛ-20 достаточно

Мощностей концерна «Калашников» достаточно для выполнения заказа Министерства обороны (МО) России по поставкам укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20. Возможности производителя оценил гендиректор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

Он отметил, что АК-12К и РПЛ-20 активно вошли в зону боевых действий. В частности, новое оружие используют бойцы группировки войск «Днепр». «Наших мощностей достаточно для выполнения того заказа, который мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны. Поэтому весь вопрос именно в сроках, когда заказчик примет соответствующее решение», — сказал Лушников.

Гендиректор напомнил, что группировке «Днепр» поставили большую партию автоматов АК-12К, которые уже используются. По его словам, компактное и легкое оружие оказалось очень востребованным.

В июле командующий Воздушно-десантными войсками России и группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе апробации АК-12К и РПЛ-20. Он подчеркнул, что оружие особенно эффективно показало себя в ходе ведения штурмовых действий.