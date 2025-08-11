Мир
Китай осудил план Израиля по контролю над Газой

Посланник КНР в ООН Фу Цун о планах Израиля: Газа принадлежит народу Палестины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Военные решения не являются выходом из конфликта Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС, необходимо решительно пресекать любые попытки оккупировать сектор Газа. Об этом заявил Посланник КНР в ООН Фу Цун, передает South China Morning Post.

Дипломат осудил план Израиля о контроле над палестинским эксклавом. Он подчеркнул, что Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории.

«Реализация решения о двух государствах — единственный жизнеспособный путь к решению палестинской проблемы и достижению мирного сосуществования между Израилем и Палестиной», — заключил Фу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС. Уточнялось, что Вашингтон и Тель-Авив намерены добиться от группировки всеобъемлющего соглашения вместо постепенных разовых сделок.

8 августа военно-политический кабинет Израиля утвердил решение Нетаньяху об оккупации города Газа.

