Китай осудил план Израиля по контролю над Газой

Военные решения не являются выходом из конфликта Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС, необходимо решительно пресекать любые попытки оккупировать сектор Газа. Об этом заявил Посланник КНР в ООН Фу Цун, передает South China Morning Post.
Дипломат осудил план Израиля о контроле над палестинским эксклавом. Он подчеркнул, что Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории.
«Реализация решения о двух государствах — единственный жизнеспособный путь к решению палестинской проблемы и достижению мирного сосуществования между Израилем и Палестиной», — заключил Фу.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировали выдвинуть новый ультиматум радикальной группировке ХАМАС. Уточнялось, что Вашингтон и Тель-Авив намерены добиться от группировки всеобъемлющего соглашения вместо постепенных разовых сделок.
8 августа военно-политический кабинет Израиля утвердил решение Нетаньяху об оккупации города Газа.