«Красное и Белое» прекратило продажу крепкого алкоголя еще в одном регионе России

«Интерфакс»: «Красное и Белое» остановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Сеть магазинов «Красное и Белое» с 11 августа приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Об этом со ссылкой на данные из нескольких торгующих спиртным магазинов сообщает «Интерфакс».

В прекративших продажи торговых точках сказали, что сейчас там имеют право заниматься только реализацией некрепких напитков, а для продления лицензии «необходимо время».

До этого магазины сети «Красное и Белое» лишились возможности продавать спиртное еще в одном субъекте России — Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов 4 августа даже объявил об уходе компании из региона, на что последовало опровержение. После этого Филимонов предложил магазинам торговать хлебом и продуктами питания.

В «Красном и Белом» уточнили, что часть вологодских торговых точек по-прежнему открыта. Там работают над возобновлением работы других магазинов.