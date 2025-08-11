Культовый бренд Fabergé перешел к предпринимателю родом из России

Gemfields объявила о продаже бренда Fabergé фонду SMG Capital Сергея Мосунова

Культовый бренд Fabergé, воссозданный в 2009 году при участии потомков знаменитого ювелира Карла Фаберже, перешел в управление фонда SMG Capital предпринимателя родом из Нижнего Новгорода — Сергея Мосунова. О достигнутом соглашении объявила Gemfields Group.

До недавнего времени брендом владела британская горнодобывающая компания, получившая ценный актив в 2013 году, выкупив его у инвестиционной компании Pallinghurst. Сумма сделки составила 50 миллионов долларов, ее закроют в конце августа 2025 года. К этому времени бывший владелец получит большую часть суммы — 45 миллионов. Оставшуюся часть вознаграждения Gemfields будет получать на ежеквартальной основе — в виде роялти.

Новым собственником бренда стал проживающий в Великобритании бизнесмен российского происхождения. Мосунов учился в Стэнфордском университете. В 2017 году его назначили руководителем финансовой компании «Мосунов и партнеры». Сам предприниматель занимался реализацией в Нижегородской области различных проектов, а также возглавлял движение «За чистый город!»

В том же году Мосунов перешел на должность на тот момент советника главы города Елизаветы Солонченко. На этом посту он, в частности, курировал международное сотрудничество в области инвестиций. Согласно актуальным данным СПАРК, сейчас бизнесмен не имеет долей или должностей в каких-либо российских компаниях.

Ювелирная деятельность семьи Фаберже началась в Российской империи в первой половине XIX века. Сотрудничество компании с представителями Царской семьи Романовых началось во второй половине того же века при управлении ювелира Карла Фаберже. Первое пасхальное яйцо было изготовлено в 1885-1886 годах и отправлено супруге императора Александра III — Марии Федоровне. За филигранную работу Фаберже был удостоен звания «ювелир по особому назначению Императорской Короны». В дальнейшем заказы для Дома Романовых выполнялись вплоть до революции.

После прихода к власти большевиков одноименную компанию национализировали. Карлу Фаберже удалось покинуть Россию, он умер в 1920 году. Основанная во Франции потомками известного ювелира компания специализировалась на торговле и реставрации предметов искусства и украшений, изготовленных Домом Фаберже. В середине XX века в США также появился одноименный парфюмерный бренд, который в 1989 году стала частью транснациональной компании Unilever. Спустя почти 20 лет Fabergé Limited выкупила права на торговую марку у Unilever, что открыло возможности для возрождения выпуска культовых ювелирных изделий под фирменным названием. Предметы искусства Fabergé неоднократно выставлялись в России в XXI веке. В 2018-м они были представлены на традиционном рождественском базаре в московском ЦУМе (арт-объекты Tsar).