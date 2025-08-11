Кража Лабубу на полмиллиона рублей попала на видео

В США неизвестные украли Лабубу на полмиллиона рублей и попали на видео

В американском штате Калифорния группа неизвестных в масках ворвалась в магазин и украла игрушки Лабубу на несколько тысяч долларов. Об этом сообщает местный телеканал ABC News Local 7.

Инцидент произошел ночью 6 августа в городе Ла-Пуэнт, расположенном в 29 километрах от Лос-Анджелеса. На видео с камер наблюдения видно, как неизвестные в худи выломали входную дверь и вынесли все игрушки Лабубу и другие связанные с ними товары, а затем уехали. Воры передвигались на угнанном автомобиле Toyota Tacoma и бросили его неподалеку от магазина.

Совладелица магазина Джоанна Авендано рассказала, что они открылись всего два месяца назад. «Товаров украли много, может быть, на 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру») или больше», — заявила она. По ее словам, взломщики не тронули электронику, наличные и другие товары, они явно пришли специально за Лабубу. При этом в полицейских документах говорится, что украденные коробки с Лабубу стоили около семи тысяч долларов (558 тысяч рублей), сообщает NBC News.

Авендано считает, что преступление было тщательно спланировано: перед закрытием магазина вечером она заметила на парковке подозрительный пикап. Также она предположила, что злоумышленники следили за ее рабочим аккаунтом в соцсетях, откуда и узнали о прибытии новой партии товара.

На сайте магазина разные Лабубу стоят от 100 до 500 долларов (от 8 до 40 тысяч рублей) за штуку.

Игрушку с заячьими ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить банкам заманивать вкладчиков льготами в виде Лабубу.