Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:11, 11 августа 2025Из жизни

Кража Лабубу на полмиллиона рублей попала на видео

В США неизвестные украли Лабубу на полмиллиона рублей и попали на видео
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

В американском штате Калифорния группа неизвестных в масках ворвалась в магазин и украла игрушки Лабубу на несколько тысяч долларов. Об этом сообщает местный телеканал ABC News Local 7.

Инцидент произошел ночью 6 августа в городе Ла-Пуэнт, расположенном в 29 километрах от Лос-Анджелеса. На видео с камер наблюдения видно, как неизвестные в худи выломали входную дверь и вынесли все игрушки Лабубу и другие связанные с ними товары, а затем уехали. Воры передвигались на угнанном автомобиле Toyota Tacoma и бросили его неподалеку от магазина.

Совладелица магазина Джоанна Авендано рассказала, что они открылись всего два месяца назад. «Товаров украли много, может быть, на 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей, — прим. «Ленты.ру») или больше», — заявила она. По ее словам, взломщики не тронули электронику, наличные и другие товары, они явно пришли специально за Лабубу. При этом в полицейских документах говорится, что украденные коробки с Лабубу стоили около семи тысяч долларов (558 тысяч рублей), сообщает NBC News.

Материалы по теме:
Мир помешался на Лабубу. Теперь молодежь их ворует, а мошенники используют в новой схеме обмана
Мир помешался на Лабубу.Теперь молодежь их ворует, а мошенники используют в новой схеме обмана
16 июня 2025
Весь мир сходит с ума по Лабубу и другим монстрам. Как россиян вынуждают покупать плюшевые фигурки за десятки тысяч рублей?
Весь мир сходит с ума по Лабубу и другим монстрам.Как россиян вынуждают покупать плюшевые фигурки за десятки тысяч рублей?
13 июня 2025
Игрушки для взрослых. Детский конструктор массово заинтересовал преступников и инвесторов. Как это произошло?
Игрушки для взрослых.Детский конструктор массово заинтересовал преступников и инвесторов. Как это произошло?
14 октября 2021

Авендано считает, что преступление было тщательно спланировано: перед закрытием магазина вечером она заметила на парковке подозрительный пикап. Также она предположила, что злоумышленники следили за ее рабочим аккаунтом в соцсетях, откуда и узнали о прибытии новой партии товара.

На сайте магазина разные Лабубу стоят от 100 до 500 долларов (от 8 до 40 тысяч рублей) за штуку.

Игрушку с заячьими ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить банкам заманивать вкладчиков льготами в виде Лабубу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    В российском посольстве заявили о попытке Лондона сорвать мирное урегулирование на Украине

    Пушков сравнил цели Трампа и евролибералов на Украине

    В российском регионе приостановили работу мобильного интернета

    Трамп напомнил о победах России

    Трамп допустил возможную встречу Путина и Зеленского

    Украинский художник погиб в зоне СВО

    Кража Лабубу на полмиллиона рублей попала на видео

    Роналду женится

    Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости