Летевший в российский курортный город самолет подал сигнал бедствия

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал бедствия из-за задымления

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета подал сигнал бедствия из-за задымления. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 7 августа, с лайнером, летевшим из Москвы в Сочи. Когда воздушное судно находилось в 65 километрах от аэродрома Астрахани, сработала индикация задымления в багажном отсеке, и экипаж объявил сигнал бедствия. Командир воздушного судна решил прервать полет в курортный город и совершить незапланированную посадку в Астрахани.

Ранее российский пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем. Вскоре после этого воздушное судно было замечено над полуостровом Бузачи в Казахстане.

