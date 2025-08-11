В Госдуме поддержали идею запретить материалы с матом в интернете

Депутат Шолохов одобрил идею ограничить использование мата в интернете

Бесконтрольное использование нецензурных выражений в интернете недопустимо, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Таким образом он одобрил идею запретить мат в информационном пространстве.

Ранее с соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Согласно законопроекту, предлагается блокировать информационные материалы, которые содержат нецензурную брань, на цифровых платформах и в социальных сетях.

С одной стороны, в России есть норма, которая запрещает использование мата в общественных местах, а с другой стороны, такое общественное пространство как интернет в этом плане абсолютно свободный, отметил депутат.

Я тоже считаю, что для этого требуются определенные инициативы. Я не знаком сейчас с инициативной частью, но концептуально я совершенно за Александр Шолохов депутат Госдумы

«Какими формами и методами действовать здесь, конечно, надо изучать, потому что это очень непростая, даже с технической точки зрения, ситуация. Ну и опять же, здесь, как и в любом деле, важно не перебдеть, что называется, потому что в некоторых ситуациях, я имею в виду соответствующим образом маркированную литературную продукцию и так далее, это приемлемо, но в тех пределах, в каких это описывает реальность событий. Я говорю сейчас, например, о большом количестве прозы по [специальной военной операции] СВО, в которой, очевидно, это присутствует», — высказался парламентарий.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Нововведения вступят в силу 1 сентября.

