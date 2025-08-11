Интернет и СМИ
В России захотели блокировать в интернете материалы с матом

Депутат Свинцов внес в ГД закон о блокировке в интернете материалов с матом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Martin Sanchez / Unsplash

В Госдуму (ГД) внесли законопроект о блокировке в интернете материалов с нецензурной бранью. О том, что в России захотели ограничивать доступ к контенту с матом, стало известно из документа в думской электронной базе.

Законопроект внес депутат Андрей Свинцов. «В настоящий момент контент, содержащий нецензурную брань, не
подвергается блокировке. Законопроект подразумевает необходимость блокировки такого контента», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что при вступлении законопроекта в силу перед размещением контента на цифровых платформах и в соцсетях авторы должны будут устранить или замаскировать нецензурную брань. В противном случае, следует из документа, материал может быть заблокирован по решению органов прокуратуры.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. За поиск заведомо экстремистских материалов россиянам будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Нововведения вступят в силу 1 сентября.

