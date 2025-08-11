Россия
Медик обманул ВСУ и спас группу из 10 раненых российских бойцов

Елена Торубарова
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Санитарный инструктор с позывным Тихий обманул солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые засекли российскую группу эвакуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО), и спас 10 раненых бойцов. Его историю публикует газета «Красная звезда».

Тихий рассказал, что раненые передвигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию 20-30 метров. ВСУ смогли заметить только медиков, но не успели обнаружить следовавшую за ними группу военнослужащих.

«Приняли решение отвлечь внимание врага на себя и резко свернули на другую тропу: она находилась на открытой местности. Здесь нас накрыли из АГС (автоматического гранатомета на станке). Мой товарищ двигался первым, он получил четыре осколочных ранения в лицо. Мне сильно зацепило руку, обоих контузило», — вспомнил Тихий.

По его словам, первую медицинскую помощь они оказали себе самостоятельно. Тем временем раненые бойцы уже передвигались по безопасному маршруту, вне поля зрения противника.

«Выбравшись из-под обстрела, продолжили контролировать ход эвакуации. Раненые в полном составе были выведены на наши позиции. Во время перехода никто из них не пострадал», — заключил собеседник издания. За этот подвиг его удостоили медали «За отвагу».

Ранее сообщалось об отвлекающем маневре с применением ложной колонны техники в Курской области. Пока они двигались на север и восток региона, штурмовые группы продвигались на юге — атаковали опорный пункт ВСУ и создали плацдарм для развития наступления.

