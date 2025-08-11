Россия
Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

Минпросвещения: Учебный год в России продлится с 1 сентября по 26 мая
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Минпросвещения сообщило, что новый учебный год в России начнется 1 сентября 2025 года, а завершится 26 мая 2026 года. Эти данные приводит РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что организация учебного процесса возможна как по четвертям, так и по триместрам. В регионы уже поступили соответствующие рекомендации. «Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — пояснили в министерстве.

Кроме того, там напомнили, что нужно предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы — каждые из них должны продлиться минимум одну неделю. Для первоклассников рекомендуют установить дополнительные каникулы в феврале, длительность которых также должна составить минимум семь дней.

Ранее Минпросвещения обозначило недельную норму часов для учеников начальной школы.

