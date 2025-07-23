Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 23 июля 2025Россия

Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

Минпросвещения обозначило недельную норму часов для учеников начальной школы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

С началом нового учебного года Минпросвещения России устанавливает недельный объем нагрузки для школьников страны. О нововведениях пишут журналисты РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Как говорится в документе, с 1 сентября нынешнего года объем нагрузки для первоклассников составит от 20 до 21 часа в неделю, для учащихся вторых, третьих и четвертых классов — от 23 до 26 часов.

При этом количество учебных занятий за четыре учебных года не может быть меньше 2 966 часов и более 3 305 часов при пяти- или шестидневной рабочей неделе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах. Единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ введут с 1 сентября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

    Россиянам дали советы на случай тотального отключения интернета

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в две страны

    Раскрыт неожиданный недостаток популярных средств для похудения

    Украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в российском регионе

    Премьер Японии задумался об отставке после сделки с США

    Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

    Иностранные наемники разорвали контракты с ВСУ после попадания на передовую

    Сотрудник нашел жуткий способ отомстить начальству за невыплаченную премию

    Мужчина обвинил врачей в уменьшении пениса вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости