Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

Минпросвещения обозначило недельную норму часов для учеников начальной школы

С началом нового учебного года Минпросвещения России устанавливает недельный объем нагрузки для школьников страны. О нововведениях пишут журналисты РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

Как говорится в документе, с 1 сентября нынешнего года объем нагрузки для первоклассников составит от 20 до 21 часа в неделю, для учащихся вторых, третьих и четвертых классов — от 23 до 26 часов.

При этом количество учебных занятий за четыре учебных года не может быть меньше 2 966 часов и более 3 305 часов при пяти- или шестидневной рабочей неделе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах. Единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ введут с 1 сентября 2025 года.