На Украине признали продвижение армии России близ Покровска и Константиновки

Deep State: ВС России продвинулись близ Покровска и Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации продвинулись близ Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки. Об этом сообщает украинский аналитический центра Deep State (DS).

Отмечается, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Затишок к северу от Красноармейска и близ населенного пункта Родинское.

Помимо этого, как пишет DS, ВС России продвинулись близ Белицкого, Дылеевки, Новомаркового к северу от Часова Яра и близ Александро-Калинового.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска, в связи с чем ситуация для Вооруженных сил Украины ухудшается. Он отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.

