На Западе раскрыли лихорадочные попытки Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа

Bloomberg: Зеленский пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и главы европейских государств пытаются подготовиться к предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным», — пишет издание.

Собеседники Bloomberg отметили, что Киев и его союзники пытаются «избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории».

Ранее стало известно, что первая за четыре года встреча Трампа и Путина пройдет на Аляске. Главы государств обсудят мирное урегулирование украинского конфликта.

