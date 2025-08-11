Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:13, 11 августа 2025Мир

На Западе раскрыли лихорадочные попытки Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа

Bloomberg: Зеленский пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и главы европейских государств пытаются подготовиться к предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский и европейские лидеры лихорадочно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю встречи Трампа с Путиным», — пишет издание.

Собеседники Bloomberg отметили, что Киев и его союзники пытаются «избежать исхода, при котором Украина будет вынуждена пойти на потерю значительной части своей восточной территории».

Ранее стало известно, что первая за четыре года встреча Трампа и Путина пройдет на Аляске. Главы государств обсудят мирное урегулирование украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости