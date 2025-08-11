Встреча Путина и Трампа: когда и где состоится, что обсудят

Первая за четыре года встреча президентов США и России пройдет на Аляске — Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят там Украину. Где именно и когда пройдут переговоры, пригласят ли на встречу украинского президента Владимира Зеленского и о чем будут говорить Путин и Трамп, разбиралась «Лента.ру».

Когда и где пройдет встреча

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social сообщил, что встреча с Путиным пройдет 15 августа, в пятницу, на Аляске. Дату и место подтвердили в Кремле. «Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Лидеры России и США не встречались с 2021 года, когда Владимир Путин и Джо Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве

Где именно будет организована встреча, пока неизвестно. Портал Alaska Landmine сообщает, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести переговоры в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд на юго-востоке от Анкориджа — крупнейшего города Аляски. Как утверждает издание, с 12 по 16 августа бронирование номеров в этой гостинице приостановлено.

Газета The Washington Post при этом утверждает, что выбор места продиктован не удобством, а тем, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в 2023 году выдал ордер на арест Путина по подозрению в «незаконной депортации» детей с территории Украины.

Встреча шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и Владимира Путина 7 августа 2025 года Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

До этого наиболее вероятными местами проведения переговоров называли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Венгрию.

Приедет ли Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на встречу Путина и Трампа на Аляске. Это превратило бы встречу в очередной фарс, убежден первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, кто хочет пусть приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело», — отметил он.

При этом, как утверждает CNN, Зеленский все же может появиться на переговорах, а затем принять участие в ряде встреч.

Что обсудят Путин и Трамп

Главная тема переговоров — специальная военная операция России на Украине и все, что с ней связано: возможное перемирие, прекращение огня, снятие санкций и урегулирование отношений России и США.

Прекращение огня

Информагентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора Дональда Трампа с неназванными союзниками, пишет, что Владимир Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориальных уступок. Кроме того, обсуждалась возможность прекращения огня.

6 августа российская сторона получила от администрации Дональда Трампа «очень выгодное предложение», пишет польский портал Onet. В нем, в частности, упоминается прекращение огня на Украине, но не окончательный мир, а также признание новых территорий и снятие с России большинства санкций. При этом в документе нет пунктов, касающихся членства Украины в НАТО, и гарантий нерасширения альянса на Восток. Не вошли в него и положения о защите на Украине русского языка и прекращении военной поддержки Киева со стороны стран Запада.

Помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа подчеркивал, что Россия не меняла своей позиции по поводу СВО.

О вероятном обсуждении остановки огня пишет и украинский Telegram-канал «Политика страны». «Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом плюс-минус по линии фронта», — отмечает издание.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Обмен территориями

В обмене теоретически могут участвовать территории, которые в настоящее время заняты Вооруженными силами РФ, но не входят в состав России согласно проведенному в 2022 году референдуму, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Речь идет о части территорий Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей. Москва может вывести свои войска из этих регионов, а украинская армия, в свою очередь, обязана будет покинуть территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Еще в апреле газета The Telegraph писала, что власти Украины допускают территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией, а в обмен хотят получить гарантии безопасности для своей страны. Признать потерю Киевом части территорий готовы Париж и Лондон, писал The Wall Street Journal, однако там предпочли бы признать контроль России над занятыми территориями де-факто. Польский портал Onet пишет, что решение вопроса о признании новых территорий, согласно плану администрации Трампа, будет отложено на 49 или 99 лет.

Дональд Трамп 8 августа заявил журналистам, что условия мирного соглашения могут потребовать от Украины уступки части территорий России. При этом неясно, что именно Трамп имел в виду под обменом территориями, пишет The Washington Post, ведь ВСУ занимают только около 10 километров на западе Курской области, а Москва контролирует примерно одну пятую часть территории Украины (в границах 1991 года).

В ответ на слова Трампа утром 9 августа Зеленский выпустил видеообращение, в котором сказал, что уступать территории Киев не будет, и подчеркнул, что любые решения по Украине, принятые без Украины, ничего не дадут. «Это мертвые решения, они никогда не сработают», — заявил Владимир Зеленский.

Снятие санкций

По данным Onet, в план администрации американского лидера также входит снятие с России большинства санкций, а в долгосрочной перспективе возобновление сотрудничества в энергетической сфере.

Впрочем, публикацию польского сайта уже опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. «Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — отметил он.

Геополитическая сделка

Есть и сценарий, по которому Россия и США заключат более объемную геополитическую сделку, в рамках которой «Украина — лишь часть более крупного размена», пишет «Политика Страны». Каким такое соглашение будет — вопрос, но в любом случае оно будет символизировать сдвиг в мировой архитектуре безопасности.

Такой вариант развития событий авторы канала считают маловероятным, так как Вашингтон больше вовлечен в западные объединения, а Москва тесно связана со странами Глобального юга.