Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

Bloomberg: Трамп допустил готовность РФ к обмену территориями

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что Россия в рамках урегулирования украинского конфликта готова к обмену территориями с Киевом, утверждает Bloomberg.

Источники агентства, знакомые с содержанием разговора Трампа (не указывается, с какими именно союзниками он говорил), отметили, что он предположил, что российский президент Владимир Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение обмена территориями. Трамп также положительно отнесся к возможности прекращения огня. Разговор состоялся после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прошедшего накануне.

Публично Трамп заявил, что не хочет называть происходящее прорывом.

Россия может оставить занятые украинские территории в обмен на уход ВСУ из новых регионов

В обмене с Украиной теоретически могут участвовать занятые Вооруженными силами России украинские территории, которые не входят в состав России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Речь идет о территориях в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Их российские войска занимают в целях создания буферных зон для обеспечения безопасности, напомнил Чепа.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН, военного эксперта Игоря Никулина, Россию устроит перемирие с Украиной, если ВСУ покинут территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и будет введено оружейное эмбарго на американские поставки.

«Если перемирие будет такое, что ВСУ покинут территории всех российских регионов, может быть, в этом есть какой-то смысл, но, на мой взгляд, мы и так побеждаем», — предположил Никулин. Кроме того, по его мнению, важно решить задачи, поставленные в начале СВО: демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус. При этом он отметил, что России, «в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие».

Западные газеты сообщали о возможной готовности Украины к уступкам

Ранее газета The Telegraph сообщала, что власти Украины допустили в ходе переговоров с Западом уступки территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией в обмен на гарантии безопасности для страны. Весной Киев передал Вашингтону документ из пяти пунктов, касающихся условий по урегулированию конфликта. Первые два пункта связаны с отказом Украины от признания принадлежности к России Крыма, а также четырех новых регионов. При этом Киев выдвинул в качестве компенсации за временные уступки гарантии безопасности для страны.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Одновременно и The Wall Street Journal писала, что Франция и Великобритания готовы признать потерю Украиной контроля над частью территорий. Однако, отмечала газета, в Париже и Лондоне предпочли бы сделку, которая признает контроль России над занятыми ей территориями исключительно де-факто, подобно прекращению огня, завершившему корейскую войну. При этом неназванный представитель МИД Великобритании заявил изданию, что королевство разделяет желание США положить конец конфликту и «тесно сотрудничает с союзниками в поддержку этих усилий».

Путин и Трамп должны встретиться в ближайшие дни

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа согласована, она состоится в ближайшие дни. Она организована по предложению американской стороны.

По словам помощника Путина, стороны приступили к проработке и организации встречи. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, однако будет раскрыто позже. В то же время Путин рассказал, что заинтересованность исходила с обеих сторон. «Кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», — отметил он.

При этом анонимный высокопоставленный представитель Белого дома заявил The New York Post, что Трамп согласится на встречу с Путиным только при условии переговоров российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.