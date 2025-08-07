Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 7 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

Депутат Чепа: РФ в теории готова к обмену занятыми украинскими территориями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Занятые Вооруженными силами России (ВС РФ) украинские территории, которые не входят в состав России, теоретически могут участвовать в обмене с Украиной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

Так он прокомментировал информацию о предположении американского лидера Дональда Трампа о том, что российский президент Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования украинского конфликта.

«Мы говорили о буферных зонах, вы помните о том, что есть те территории, которые нам необходимы были для обеспечения безопасности: от ударов дронами по гражданскому населению и так далее. Наши войска сегодня находятся в Сумской области, в Харьковской области, Днепропетровской области, Николаевской области, и здесь может быть совершен обмен, я думаю, теоретически», — сказал Чепа.

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни. Российский лидер, со своей стороны, отметил , что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости