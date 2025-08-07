В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

Депутат Чепа: РФ в теории готова к обмену занятыми украинскими территориями

Занятые Вооруженными силами России (ВС РФ) украинские территории, которые не входят в состав России, теоретически могут участвовать в обмене с Украиной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

Так он прокомментировал информацию о предположении американского лидера Дональда Трампа о том, что российский президент Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования украинского конфликта.

«Мы говорили о буферных зонах, вы помните о том, что есть те территории, которые нам необходимы были для обеспечения безопасности: от ударов дронами по гражданскому населению и так далее. Наши войска сегодня находятся в Сумской области, в Харьковской области, Днепропетровской области, Николаевской области, и здесь может быть совершен обмен, я думаю, теоретически», — сказал Чепа.

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни. Российский лидер, со своей стороны, отметил , что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом.