Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 13 августа 2025Мир

МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Украиной

МИД про обмен землями: Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В МИД России прокомментировали возможное обсуждение на встрече на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «обмена землями» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе саммита на Аляске планирует настоять на завершении конфликта на Украине. По словам американского лидера, он намерен обсудить с президентом РФ территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут 15 августа. Встреча президентов состоится в Анкоридже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

    В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости