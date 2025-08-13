МИД России сделал заявление о возможности «обмена территориями» с Украиной

МИД про обмен землями: Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции

В МИД России прокомментировали возможное обсуждение на встрече на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «обмена землями» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», — подчеркнул дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе саммита на Аляске планирует настоять на завершении конфликта на Украине. По словам американского лидера, он намерен обсудить с президентом РФ территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут 15 августа. Встреча президентов состоится в Анкоридже.