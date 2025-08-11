Мир
15:18, 11 августа 2025Мир

На Западе раскрыли цель встречи Путина и Трампа

Ван дер Пейл: Встреча Путина и Трампа поможет наладить их личное взаимопонимание
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске может помочь лидерам наладить их личное взаимопонимание. Об этом заявил нидерландский аналитик и бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл, передает РИА Новости.

«Цели обеих сторон совершенно разные. (...) Однако всегда полезно иметь какой-либо диалог, ведь если вы не разговариваете друг с другом, любой неверный жест может быть истолкован неправильно. А как только будет установлено своего рода личное взаимопонимание, опасность рискованных недопониманий уменьшится», — сказал он.

По словам эксперта, целями Путина на переговорах будет установить хорошие взаимоотношения с Трампом и выиграть время для завершения конфликта на условиях России, в то время как американский лидер будет пытаться произвести впечатление на своих сторонников после невыполненного обещания остановить боевые действия на Украине за 24 часа.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

