Колумбийский депутат рассказал об использовании наемников как пушечное мясо на Украине

Украина использует наемников как пушечное мясо, они лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, заявил депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, иностранные солдаты не могут быть под защитой международного права, так как не принадлежат к армии какого-либо государства, участвующего в вооруженном конфликте. «Таким образом, их используют как пушечное мясо», — подчеркнул он.

Алирио Урибе Муньос сослался на комментарии некоторых наемников, которые рассказали: их направляют на участки фронта, где «практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов».

Ранее колумбийский наемник Карлос Моралес сообщил, что ВСУ заманивают иностранных бойцов в свои ряды, обещая большие зарплаты, но на деле их не выплачивают.