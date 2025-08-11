Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 11 августа 2025Мир

Колумбийский депутат рассказал об использовании наемников как пушечное мясо на Украине

Колумбийский депутат Муньос: Украина использует наемников как пушечное мясо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина использует наемников как пушечное мясо, они лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, заявил депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, иностранные солдаты не могут быть под защитой международного права, так как не принадлежат к армии какого-либо государства, участвующего в вооруженном конфликте. «Таким образом, их используют как пушечное мясо», — подчеркнул он.

Алирио Урибе Муньос сослался на комментарии некоторых наемников, которые рассказали: их направляют на участки фронта, где «практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов».

Ранее колумбийский наемник Карлос Моралес сообщил, что ВСУ заманивают иностранных бойцов в свои ряды, обещая большие зарплаты, но на деле их не выплачивают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают апатию после путешествий. Как им навредила погоня за эмоциями?

    В ДНР в результате удара ВСУ погибли два сотрудника скорой

    В Конгрессе США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученый раскрыл судьбу Камчатки в случае извержения Ключевского вулкана

    На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

    Залужного обвинили в манипулировании прошлым

    Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

    Два военных корабля КНР столкнулись в море во время погони

    Новостройкам в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости