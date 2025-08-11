Бывший СССР
Названа глубина прорыва армии России близ Краноармейска

«ВХ»: Прорыв ВС России севернее Красноармейска составляет 13 километров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прорыв Вооруженных сил Российской Федерации севернее Красноармейска (украинское название — Покровск) составляет около 13 километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Прорыв российской армии севернее Покровска с разворота на Константиновку в данный момент составляет примерно 13 километров. Оборонительные рубежи ВСУ проскочили довольно быстро, потому что там никого не было», — указано в сообщении.

Отмечается, что говорить об обрушении украинского фронта преждевременно, но разрез фронта между Красноармейском и Константиновкой на севере принимает необратимый для ВСУ характер.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска, в связи с чем ситуация для ВСУ ухудшается. Он отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.

