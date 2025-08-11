Названы неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Вахляев: Инфаркт миокарда может скрываться под маской отравления

Иногда инфаркт миокарда может маскироваться под другие заболевания, рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. Неочевидные признаки инфаркта он назвал в беседе с РИА Новости.

По словам Вахляева, клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда много. «Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично», — привел он примеры.

Кардиолог добавил, что обычно течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой. При любых признаках остро возникшего нездоровья Вахляев порекомендовал обращаться к врачу, который сможет своевременно поставить диагноз.

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме инфаркта. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.

