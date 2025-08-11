Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:27, 11 августа 2025Забота о себе

Названы неочевидные признаки инфаркта

Кардиолог Вахляев: Инфаркт миокарда может скрываться под маской отравления
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Иногда инфаркт миокарда может маскироваться под другие заболевания, рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. Неочевидные признаки инфаркта он назвал в беседе с РИА Новости.

По словам Вахляева, клинических форм разнообразных вариантов течения инфаркта миокарда много. «Инфаркт миокарда может скрываться под маской пищевого отравления, инфекции, может имитировать зубную боль, когда разобраться без специальных методов исследования достаточно проблематично», — привел он примеры.

Кардиолог добавил, что обычно течение болезни сопровождается болью в области сердца и за грудиной, под левой лопаткой. При любых признаках остро возникшего нездоровья Вахляев порекомендовал обращаться к врачу, который сможет своевременно поставить диагноз.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Ранее американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме инфаркта. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    «Енотовидный следопыт» попал на видео во время своего расследования в России

    «Радиостанция Судного дня» за день передала шесть сообщений перед встречей Путина и Трампа

    На Украине заявили о новом глубоком прорыве ВС России в Донбассе

    Трамп допустил обмен территориями между Россией и Украиной

    На Камчатке произошло землетрясение

    Трамп назвал тупым вопрос о возможной победе Украины над Россией

    У двух туристок украли из номера отеля 11 сумок Birkin и украшения на 92 миллиона рублей

    Крыса напала на ребенка в жилом доме в российском городе

    Ирина Шейк снялась топлес для календаря Pirelli

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости