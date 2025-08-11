Экономика
Новостройкам в России предрекли подорожание

Риелтор Бендриков: Жилье в России осенью подорожают на 15-20 процентов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Осенью цены на новостройки в РФ увеличатся примерно на 15-20 процентов. Подорожание этому типу жилья в стране предрек риелтор Олег Бендриков в разговоре с News.ru.

По прогнозам специалиста, аналогичное изменение стоимости ждет и вторичный рынок жилья. Главной причиной подорожания недвижимости, уточнил он, станет увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой ставки, а следом за ней — ипотечной. «Новостройки в первую очередь начинают дорожать из-за того, что у нас появляется спрос. Спрос рождает предложение. (...) Говорят, что будет еще раз понижение ключевой ставки, а за ней понижение ипотечной ставки. Ввиду этого у нас спрос увеличится. Плюс ко всему за собой потянет спрос на вторичный рынок и повышение стоимости как на первичный, так и на вторичный рынки», — заключил Бендриков.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что в следующем году цены на жилье в России не упадут, однако ипотека станет дешевле.

