Обрушился экспорт одного из российских товаров

РЗС: Экспорт российского зерна в I декаде августа упал до 1,135 миллиона тонн

В I декаде августа Россия экспортировала 1,135 миллиона тонн зерна, хотя в аналогичный период прошлого года речь шла о 2,63 миллиона тонн. Это подсчитали аналитики Российского зернового союза (РЗС). Их выводы процитировало агентство «Интерфакс».

По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, отгрузки пшеницы упали в 2,3 раза — с 2 миллионов 191 тысячи тонн до 956 тысяч, а ячменя — с 244 тысяч тонн до 156 тысяч. Для кукурузы сокращение оценивается в 4,2 раза: с 95,3 тысячи тонн до 22,6 тысячи.

Кроме того, продолжает уменьшаться список стран, куда отгружается российская пшеница. Если год назад насчитывалось 33 таких государства, то в I декаде августа 2025-го их стало всего 11. Также отмечается, что в 2,3 раза упал экспорт российской пшеницы в Египет. Отгрузки в Турцию сократились почти в три раза.

В конце июля был опубликован прогноз, согласно которому экспорт зерна из России по итогам текущего сельхозсезона, начавшегося 1 июля, будет на уровне 53-55 миллионов тонн.